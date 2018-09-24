الحميدي يوجه بالتحقيق في مصرع الطفلة جنى صعقًا بالمجاردة

المواطن - سعيد آل هطلاء - المجاردة

وجه أمين منطقة عسير، وليد الحميدي، بالتحقيق في قضية جنى الشهري في المجاردة، بسبب التماس كهربائي.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير، ماجد الشهري، حول حادثة وفاة الطفلة جنى الشهري إثر تماس كهربائي بشارع الفن التابع لبلدية محافظة المجاردة.

وأضاف الشهري أن أمين منطقة عسير الحميدي وجه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على الحادثة ومعرفة الأسباب ورفع تقرير مفصل عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها ولن يتم التهاون مع المقصر، معربًا في ذات الوقت عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الطفلة جنى الشهري.