الحوثيون يستهدفون خُبز اليمنيين ويمنعون حافلات الطحين من دخول الحديدة

المواطن - الرياض

استمرت انتهاكات ميليشيات الحوثي وتنوعت بين التعذيب والاعتقال والاختطاف وتدمير المنازل وتجنيد الأطفال، إلى أن وصلت هذه المرة إلى خبز اليمنيين ولقمة عيش المدنيين في محافظة الحديدة.

ومنعت ميليشيات الحوثي الإيرانية دخول شاحنات الطحين إلى مدينة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، في محاولة لخلق أزمة غذائية في المدينة، التي تشهد عملية عسكرية واسعة ضد المتمردين.

وبحسب مصادر “سكاي نيوز عربية”، منع الحوثيون دخول شاحنات محملة بالطحين كانت متجهة إلى مخابز مدينة الحديدة، في إطار محاولاتهم الضغط على المدنيين للعمل في صفوفهم.

ويحاول الانقلابيون في الحديدة استغلال حاجات المدنيين الأساسية في مواجهاتهم مع قوات دعم الشرعية، لا سيما بعد أن ضيقت الأخيرة الخناق عليهم في معظم أنحاء المدينة في الآونة الأخيرة.