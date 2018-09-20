الحوثي يتاجر بحضارة اليمن في السوق السوداء

المواطن - الرياض

أكد يمنيون أن ميليشيا الحوثي تتعمد طمس هوية اليمن الحضارية والتاريخية، حيث دمر الحوثي أكثر من 75 معلما حضاريا وأثريا في 17 مدينة يمنية.

وأكد أبناء الشعب اليمني أن الحوثي سرق أكثر من 27 متحفا ويهرب أقدم نسختين من القرآن الكريم والتوراة، كما تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عمليات سرقتها للمواقع الأثرية.

وتهدد الأعمال الإرهابية لعناصر الحوثي التاريخ اليمني العتيق بالزوال، كما قامت ميليشيا الحوثي بتوفير الحماية لسرقة المواقع الأثرية والمخطوطات في اليمن.

وكانت الشرعية اليمنية قد أنقذت 30 مخطوطة وقطعة نادرة من مدينة صنعاء حاول عصابة الحوثي تهريبها لإيران، حيث يتاجر الحوثي بتاريخ اليمن ويبيع الكثير من القطع الأثرية بملايين الدولارات.

يأتي ذلك في استمرار عبث ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتهديها الإرث الثقافي والتاريخي لليمن.

وكانت جماعة الحوثي الانقلابية قد قصفت مقر الهيئة العامة للآثار والمتاحف وسد مأرب لطمس معالم اليمن التاريخية.

كما حول الحوثي بدعم من إيران المواقع الأثرية إلى مخازن أسلحة لقتل المدنيين.