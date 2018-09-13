الحياة الفطرية تكشف حقيقة مكافأة الـ5 آلاف ريال

المواطن - الرياض

نفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل بشأن مكافأة الإبلاغ عن ممارسات الصيد الجائر.

وقالت الهيئة في بيان لها: “تود ‫الهيئة السعودية للحياة الفطرية التوضيح للجميع أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تخصيص مكافأة 5000 ريال لمن يقوم بالإبلاغ عن أي شخص يمارس الصيد بالأسلحة غير صحيح”.

ودعت الهيئة الجميع لعدم الالتفات للشائعات ما لم تصدر الهيئة بيانًا بذلك عبر حسابها الرسمي.