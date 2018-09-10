الحيزان عن الطقس : بداية مُبكرة لتقدم المنخفضات الجوية والقادم أفضل

المواطن - الرياض

أكد الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أن هناك بداية مُبكرة لتقدم المنخفضات الجوية والقادم أفضل.

وتابع الحيزان في تغريدة له عبر “تويتر”: “ما زلنا نخطو على عتبات الموسم الأولى ولم ندخل في الوقت الفعلي لهطول الأمطار فوق ثرى شبه الجزيرة العربية، وبالكاد لامست خطوط التبريد الأجواء فاندفعت السحب وأغدقت وفاضت الأرض بأمر ربها وجرت”.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس لليوم الاثنين.

وتوقعت الأرصاد استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي الرياض والشرقية.