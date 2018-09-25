الخادمة مارست الشعوذة على الأسرة والسر في الشاي!

المواطن - الرياض

لجأ رب أسرة خليجية إلى شرطة أبو ظبي بعد تناوله لمشروب شاي ساخن احتوى على مادة كريهة الرائحة والطعم، تم صناعتها بأوراق تحتوي على كتابات ورموز غريبة تكشف أن الخادمة التي تعمل لدية في منزل الأسرة تمارس أعمال السحر والشعوذة على العائلة.

وبحسب ما ذكرت تقارير إخبارية، حضر أفراد الشرطة إلى منزل الرجل، حيث تبين لهم من خلال عملية التفتيش لأمتعة الخادمة وجود طلاسم وتمائم سحرية ومجموعة من المواد التي تستخدم في أعمال السحر والشعوذة، ليتم إلقاء القبض عليها وإحالتها إلى المحكمة.

ونظرت محكمة استئناف أبو ظبي في جلستها اليوم الثلاثاء الاستئناف الذي تقدمت به الخادمة بعد أن تمت إدانتها في محكمة أول درجة، وصدر حكم بسجنها لمدة 3 أشهر مع تغريمها مبلغ 5 آلاف درهم وإبعادها عن الدولة، حيث أنكرت الخادمة التهمة المنسوبة إليها.

وقالت إنها تستخدم الأشياء التي عثر عليها في غرفتها للاستخدام الخاص فقط، مطالبة من هيئة المحكمة تخفيض مدة الحبس والغرامة واستخدام الرحمة والرأفة.