الخارجية تعلن شواغر للسعوديين في الاتحاد الدولي للاتصالات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين، للعمل في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.

وبينت الوزارة أنه لمعرفة الشروط المطلوبة والتقديم يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات على الرابط التالي: (هنا)

وأوضحت الوزارة أن على الراغبين بالتقديم تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الالكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي: ([email protected]).

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح حتى تاريخ 31 أكتوبر 2018م.

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