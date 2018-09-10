الخارجية تعلن شواغر للسعوديين في منظمة WIPO

الخارجية تعلن شواغر للسعوديين في منظمة WIPO

2018/09/10
الساعة 5:20 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظيفتين شاغرتين للسعوديين، للعمل لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– DIRECTOR .

– ASSOCIATE PROGRAM SUPPORT OFFICER .

وبينت الوزارة أنه ولمعرفة مزيد من المعلومات والتقديم يمكن زيارة الرابط التالي: (هنا )

وأوضحت الوزارة أن على الراغبين بالتقديم تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي: ([email protected]​) .

 


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