الخارجية تعلن شواغر للسعوديين في منظمة WIPO

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظيفتين شاغرتين للسعوديين، للعمل لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– DIRECTOR .
– ASSOCIATE PROGRAM SUPPORT OFFICER .
وبينت الوزارة أنه ولمعرفة مزيد من المعلومات والتقديم يمكن زيارة الرابط التالي: (هنا )
وأوضحت الوزارة أن على الراغبين بالتقديم تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي: ([email protected]) .
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