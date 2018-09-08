الخارجية تعلن عن مسابقة توظيف لشغل ملحق دبلوماسي رجال ونساء

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية عن مسابقة توظيف لشغل وظيفة ملحق دبلوماسي لحملة البكالوريوس في تخصصات محددة.

وأوضحت وزارة الخارجية، في تغريدة لها عبر “تويتر”، أن التقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن المسابقة للرجال والنساء في تخصصات أبرزها: علوم سياسية، وقانون، واقتصاد، وعلاقات دولية، وإدارة أعمال دولية، وأمن دولي، ودراسات دبلوماسية، والدبلوماسية العامة، وحقوق الإنسان، والإعلام (علاقات عامة- صحافة- إعلام سياسي- إعلام دولي- إعلام رقمي)، وعلم النفس السياسي.