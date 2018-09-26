الخبرة عامل الحسم

المواطن - محمد سمعة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مواجهة قوية اليوم أمام نادي الاتحاد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وسيعتمد المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي على الخبرات لدى لاعبيه المتمثلة في اللاعب تيسير الجاسم لاعب النادي الأهلي المعار، واللاعب أسامة هوساوي مدافع المنتخب السعودي السابق.

ويرغب الوحدة في أن يُزيد آلام وجراح الاتحاد، خاصة أن العميد بفترة سيئة حاليًا، حيث خسر أول ثلاث مباريات له في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان حاتم خيمي رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، حرص على حضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم ودعمه قبل مواجهة نادي الاتحاد.

يتواجد الوحدة في المركز السادس في ترتيب أندية الدوري برصيد خمس نقاط، حيث تعادل الوحدة في الجولة الأولى مع نادي الحزم، ثم تعادل في الجولة الثانية مع نادي الفتح، ثم فاز الوحدة في الجولة الثالثة على نادي الرائد.

أما نادي الاتحاد فيتواجد في المركز الخامس عشر برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة من نادي الشباب في الجولة الأولى والخسارة من القادسية في الجولة الثانية، والخسارة من نادي التعاون في الجولة الثالثة.

وكان تيسير الجاسم انضم إلى نادي الوحدة، على سبيل الإعارة من النادي الأهلي بعد عودة المنتخب السعودي من المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.