الخدمة المدنية تطلق منصة بياناتي الوظيفية .. هذه أهدافها

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن إطلاق منصة “بياناتي الوظيفية”، وهي إحدى خدمات الوزارة الرقمية التي تقدمها لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية.

وتستهدف الخدمة المدنية من هذه المنصة، فتح قناة جديدة للبيانات تمكّن الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية، وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة.

وأوضحت الخدمة المدنية أن منصة “بياناتي الوظيفية” تقدم خدمات رقمية للموظف، يأتي من أهمها القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها، كما تم توفير الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، مع إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية في بيان لها، أن المنصة تمكن الموظف من متابعة كل الطلبات من أي مكان، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى المزيد من الخدمات الرقمية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف دون مراجعة الوزارة، ويمكن الوصول للمنصة من خلال الرابط (هنا).

ويأتي اهتمام وزارة الخدمة المدنية بهذه الخدمات الإلكترونية المقدمة للجهات الحكومية والموظفين المدنيين والمواطنين؛ تحقيقاً لما جاء في رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي، في تقديم خدمات إلكترونية تكاملية وتفاعلية تخدم مجالات الخدمة المدنية.