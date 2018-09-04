الخضيري لأولياء الأمور: لصحة أبنائكم لا تهملوا هذا الأمر 

المواطن - الرياض

أكد د.فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، على أهمية وجبة الإفطار خاصة للأطفال مع بداية العام الدراسي.

وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن وجبة الإفطار ضرورية للجميع، وللأطفال “.

وأضاف “أن الأطفال يجب أن يتناولوا ولو القليل من الإفطار قبل الذهاب للمدرسة إما صحن كورن فليكس بالحليب أو فطيرة (ساندويتش) بالجبن بالخيار أو العسل أو البيض أو بسكويت مناسب مع كوب حليب بارد أو ساخن أو بالنكهات المحببة لهم كما يحبونها شيكولاته، فانيلا، موز فراولة”.