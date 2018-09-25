الخطوط السعودية تنضم إلى فورميلا إي إي بي بي قبل أولى جولات السباق في الدرعية

المواطن - الرياض

أعلنت بطولة فورميلا “إي إي بي بي” اليوم عن بدء شراكة طويلة الأمد مع الخطوط الجوية العربية السعوديّة (السعوديّة) – الطيران الوطني للمملكة العربية السعودية – بصفتها الطيران الرسمي لسلسلة السباقات الكهربائيّة وشريكاً في اسم الجولة الافتتاحيّة من السباق ليكون سباق السعوديّة – الدرعيّة إي بري.

وبالتزامن مع إطلاق المملكة العربية السعوديّة منصّة جديدة لإصدار التأشيرات للسياح الأجانب، انضمت الخطوط الجوية العربية السعوديّة إلى الموسم الخامس من السباقات والأول بالنسبة للفورميلا إي في الشرق الأوسط يوم 15 ديسمبر من العام الجاري. وقد تم الإعلان عن الرعاية خلال مؤتمر أقيم في محافظة الدرعيّة بعد الانتهاء من جولة رائعة لسيارة “جين 2” الجديدة في العاصمة السعوديّة.

“فيليبي ماسا” سائق فريق “فينتوري” فورميلا إي – قاد سيارته الرسميّة للبطولة لأوّل مرة تزينها العلامة التجاريّة للخطوط السعوديّة من الجناح الخلفي ومقدمة السيارة.

وسط التحضير للحقبة الجديدة من السباقات الإلكترونيّة بجولتها الافتتاحيّة التي ستقام في الدرعيّة، تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها للعالم، كما لم يحدث من قبل من خلال منصّة إلكترونيّة لإصدار التأشيرات للسياح الأجانب.

وستتمكن الجماهير من التقدم لطلب إصدار تأشيرة من خلال منصة “شارك” الجديدة بعد شرائهم لتذاكر السباق. وسيتم تطبيق هذا النظام للمرة الأولى في تاريخ المملكة وهي تستعد لاستضافة فورميلا إي مسجلةً نقطة البداية لهذا النظام لاستقبال السياح الأجانب.

وقال “أليخاندرو غاغ” المؤسس والرئيس التنفيذي لفورميلا إي: “هو خبر مذهل أن نشهد انضمام الخطوط السعوديّة بطولة فورميلا إي إي بي بي الدوليّة بصفتها الطيران الرسمي وذلك قبل انطلاق أولى الجولات في السعوديّة كأول سباق للسيارات الكهربائيّة في الشرق الأوسط.

وتعبر هذه الشركة عن سمعة فورميلا إي على المستوى الدولي، وأنا فخور بالترحيب بالخطوط الجوية السعودية في أسرة فورميلا إي، ونحن نترقب بداية أولى الجولات لموسمنا الخامس في الدرعية. عندما نشاهد السعودية تفتح أبوابها للجماهير من حول العالم لحضور السباق، ولدينا الآن شريك باستطاعته نقل جماهيرنا إلى السعوديّة، ترى بأنها إضافة قوية لهذه البطولة”

وقال المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر: “تسعد الخطوط السعوديّة بدعم بطولة فورميلا إي إي بي بي لسباقها القادم في الدرعية، لأوّل مرّة في السعوديّة وفي الشرق الأوسط. الخطوط الجويّة ترحب بالجماهير حول العالم في الجولة الافتتاحية في الدرعية التاريخية عبر طائراتها، متمنين كل التوفيق للفرق المشاركة في سلسلة السباقات الكهربائيّة، ابتداءً من جولة السعوديّة – الدرعية إي بري.

وأكدت الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لرياضات السيارات والدراجات النارية على طموحهم الكبير للجولة الافتتاحية للموسم الخامس لسباق الفورميلا إي. وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: “نرغب بالاحتفال بهذه اللحظات مع شعب المملكة العربية السعودية، كل الجماهير والعوائل السعوديّة على موعد مع تجربة متميزة في سباق “إي بري” الذي يحدث لأول مرة في المملكة. ومع إطلاق أول تأشيرة للجماهير من خارج المملكة، أعتبرها فرصة لمشاركة العالم أيضاً أجمل اللحظات. سنستغل هذا الحدث لإقامة عدد من الفعاليات الموسيقية والترفيهية لمدة ثلاثة أيام متصلة.