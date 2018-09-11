الخلافات التجارية تلقي بظلالها على الأسهم الأوروبية

المواطن - متابعة

توقفت موجة تعافي الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء مع استمرار قلق المستثمرين في ظل الضبابية التي تكتنف النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

ومال المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية إلى الاستقرار، وبحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش سجل تراجعا نسبته 0.05 بالمائة، وسط مكاسب شركات النفط الكبرى المدعومة بارتفاع أسعار الخام والتي عوضت تراجع أسهم قطاع المواد الأساسية.

لكن المؤشر الأوروبي لا يزال مرتفعا بنسبة واحد بالمائة مقارنة مع أدنى مستوياته في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

وتراجع المؤشر داكس الألماني الزاخر بأسهم شركات التصدير 0.05 بالمائة بعد تحقيقه مكاسب في بداية التعاملات، بينما نزل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمائة بفعل قوة الجنيه الأسترليني وسط مراهنات على التوصل لاتفاق بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.