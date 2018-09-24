الخيول العربية والسيارات التراثية تجذب الأنظار في الأرطاوية

المواطن - الطائف

رعى رئيس مركز الأرطاوية الشيخ مسير بن سلطان الدويش، ومدير شرطة الأرطاوية العقيد بطيحان القحطاني، ورئيس بلدية الأرطاوية المهندس عبدالرحمن الصالح، احتفالات الأرطاوية باليوم الوطني الـ88 في حديقة البلدية، والذي تم تنظيمها من قبل بلدية الأرطاوية وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى، وبحضور مديري الدوائر الحكومية وجمع من الأهالي.

وبدأ الاحتفال بمسيرة وطنية تقدمتها الخيول العربية والسيارات التراثية والتي جالت وسط المدينة بكل تنظيم واحترافية وصول لمقر الاحتفال المعد بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن ومواطنة، فيما تنوعت الاحتفالات بعدد من الألعاب والمسابقات الترفيهية تخللها توزيع الجوائز على المتسابقين، بالإضافة إلى فقرات إنشاد بمشاركة من طلاب ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز بقيادة القائد ذيب المطيري ومشاركة الأطفال برقص على خشبة المسرح وتحت أناشيد الوطن الحماسية.

كما بدأ الحفل بالسلام الملكي، وهنأ رئيس مركز الأرطاوية الشيخ مسير الدويش القيادة وأبناء الشعب كافة بهذه المناسبة السعيدة التي تعيد ذكريات مؤسس هذا الوطن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن حين وحد البلاد بعد الشتات والفرقة على منهج الإسلام، ثم قام أبناؤه البررة من بعده بالنهوض بهذه البلاد في شتى المجالات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تطور وازدهار ونمو وأشاد بالجهود التي يقوم بها جنودنا البواسل على حدودنا الجنوبية.

ودعا الله أن يحفظهم ويسدد رميهم وينصرهم على عدوهم، سائلًا الله أن يحفظ هذا الوطن من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وأن يحفظ قائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما بارك وهنأ رئيس بلدية الأرطاوية، المهندس عبدالرحمن الصالح، القيادة الحكيمة بمرور 88 عامًا من الأمن والأمان والعطاء والرخاء والاستقرار، داعيًا أن يحفظ الله قائد هذا الوطن الغالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد من كل سوء.

ورفع مدير الشرطة، العقيد بطيحان القحطاني، خالص التهاني والتبريكات وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الشامخ لمملكتنا الغالية، وأن يحفظها من كيد الكائدين وأن ينصر جنودنا البواسل على كل عدو ويمكنهم من النصر.

وبعد ذلك تفضل الدويش بقص شريط لوحة جنودنا البواسل وسجل خلالها كلمة حب وولاء للوطن وجنوده المرابطين تبعه بعد ذلك الجميع وهاب بجهود الجميع وتضافرهم على نجاح الاحتفال بيوم الوطن 88، شاكرًا ومهنئًا جميع من كان خلف هذا النجاح والتميز غير المستغرب على أبناء الوطن المخلصين بالأرطاوية وجميع القطاعات المشاركة بمسيرة الأمجاد.