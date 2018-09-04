الداخلية: 3 طرق للإبلاغ عن الفساد المالي والإداري

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الداخلیة الطرق التي يمكن التبلیغ بها عن أي حوادث فساد مالي أو إداري، بما في ذلك الرشوة أو التزوير أو أي عمل يُلحق ضرراً باقتصاد المملكة.

وقالت وزارة الداخلية، إنه يمكن الإبلاغ عن طريق التواصل مع بالمباحث الإدارية بالوسائل التالیة: الاتصال بالرقم (980) ،(أو إرسال بريد إلكتروني على العنوان ([email protected]) ،(أو إرسال فاكس على الرقم (0114420057).

وكانت الوزارة قد دعت المواطنین والمقیمین إلى الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي والإداري داخل المنشآت الحكومیة والخاصة من خلال الاتصال بالمباحث الإدارية، متعهدة بالحفاظ على سرية هوية المبلغ والمعلومات الخاصة به.