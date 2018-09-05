الدرس قاس والاستفادة أكبر

المواطن - محمد سمعة

تحدث المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي الأول بنبرة بها ثقة واطمئنان حول آخر استعدادات الأخضر قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان بيتزي أكد خلال حواره مع برنامج في المرمى والمذاع على قناة العربية أنه متفائل حول قدرة المنتخب السعودي على تقديم نتائج إيجابية وطيبة في المونديال الآسيوي.

وأكد بيتزي كذلك أن الأخضر استفاد بقوة من المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، على الرغم من الخسارة القاسية من المنتخب الروسي والمنتخب الأوروغواياني.

ونجح الأخضر فقط في تحقيق فوز وحيد في مبارياته الثلاث وكان على حساب منتخب مصر بنتيجة هدفين لهدف في لقاء كان أقيم في الخامس والعشرين من يونيو الماضي في مدينة فولجوجراد الروسية.

ويخوض المنتخب السعودي حاليًا معسكره الإعدادي في مدينة الرياض ويتخلله مباراة ودية مع المنتخب البوليفي في العاشر من سبتمبر الجاري.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدد الثقة في المدرب بيتزي عقب الخروج من مونديال روسيا حتى نهاية بطولة كأس أمم آسيا 2019.

سيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في بطولة كأس أمم آسيا ضد منتخب كوريا الشمالية في الثامن من يناير المقبل.

سبق للأخضر الفوز بلقب كأس أمم آسيا من قبل في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و 1988 و 1996، كما وصل المنتخب السعودي إلى نهائي البطولة الآسيوية في عام 2007 ضد منتخب العراق لكنه خسر بهدف دون رد.