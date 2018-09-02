الدفاع المدني يخمد حريق النيابة العامة في الدمام بلا خسائر

المواطن - الدمام

سيطرت فرق الدفاع المدني في المنطقة الشرقية على حريق نشب في مبنى فرع النيابة العامة في الدمام دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

وصرح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني بأنه عند الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد، باشرت فرق الدفاع المدني حريقاً في تكسيات واجهات المبنى الخارجية للنيابة العامة، والمكون من مبنيين وتصل لأكثر من تسعة أدوار حيث تمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وكانت النيابة العامة، قد أكدت في وقت سابق أنه لم ينتج عن الحريق الذي نشب ظهر اليوم الأحد في مبنى النيابة العامة بالدمام أي خسائر بشرية.

وذكر مصدر في النيابة العامة، أن الفرع لم يفقد أي معاملة نتيجة الحريق، حيث إن النظام الإلكتروني يحفظ جميع مرفقات القضايا بنظام مركزي تلقائي النسخ الاحتياطي.

وأشار المصدر، إلى أن العمل في دوائر النيابة العامة سيستأنف غداً الاثنين، كما أن النيابة العامة لديها خطط طوارئ لمثل هذه الحالات، موضحاً أنه لا يوجد أي شبهة جنائية في الحريق حيث بدأ من مكائن التكييف في الدور العلوي بسبب فوات مفاجئ في أعمال الصيانة التي تتم عادة بشكل دوري ومنتظم.