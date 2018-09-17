الدهام لـ”المواطن”: 5 أيام لسداد مستحقات موكلي الخياط .. وحرمان الأخضر من كأس آسيا وارد

المواطن - طارق سعد

أوضح تركي الدهام وكيل اللاعب اليمني وحيد الخياط لـ“المواطن” أن الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقى خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) ، ويحمل الخطاب مهلة 10 أيام لسداد مستحقات اللاعب اليمني وحيد الخياط.

وأكّد الدهام لـ“المواطن” أنه في حال عدم الاستجابة والسداد، تنص اللائحة على حرمان الاتحاد الأهلي من أقرب مشاركة رسمية وهي مشاركة المنتخب السعودي في كأس أُمم آسيا القادمة في يناير 2019 التي ستقام في الإمارات.

وتأتي المهلة من فيفا نظراً لمماطلة الاتحاد السعودي في اتخاذ إجراء فعلي لسداد حقوق اللاعب اليمني وحيد الخياط الذي لعب لنادي الوطني في تبوك عام 2015 .

وأضاف الدهام لـ“المواطن” : ” حاولت مراراً حل القضية ودياً مع نادي الوطني الذي ماطل في تسديد مستحقات الخياط لأكثر من سنة، عندها توجهت للاتحاد السعودي لكرة القدم لتقديم شكوى نتج عنها قرار من غرفة فض المنازعات، لكن القرار للأسف لم يتم تطبيقه على أرض الواقع مما دعاني للتوجه إلى لجنة الاحتراف ومن ثم أمانة الاتحاد بدون نتيجة”.

واعتبر الدهام أن توجهه إلى فيفا كان آخر الحلول المتاحة للحصول على مستحقات موكله الخياط، مؤكداً أن فيفا أخذ وقته في استيضاح التفاصيل حتى أصدر قراراً الخميس الماضي بوجوب سداد مستحقات اليمني وحيد الخياط .

واختتم الدهام تصريحه لـ“المواطن” : “تتبقى 5 أيام على انقضاء المهلة من قبل فيفا لاتحادنا المحلي لسداد حقوق موكلي وحيد الخياط ، وعلى اتحاد القدم التعامل مع القضية بجدية لأن منع المنتخب السعودي من المشاركة في كأس أُمم آسيا قد تكون العقوبة التي لا نتمناها جميعاً” .