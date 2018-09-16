الدورة الـ39 للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. مطالبات بقطع رأس الإرهاب

المواطن - الرياض

تناقش الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والمنعقدة بمقر الأمم المتحدة في جنيف مطالبة المجتمع الدولي بمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر.

يتحدث خلال هذه الدورة، كوكبة من النشطاء ورؤساء الهيئات والمنظمات الحقوقية في العالم العربي، على النحو التالي:

د. حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية

أ. عصام شيحة الأمين العام للمنظمة المصرية

أ. علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية

د. صلاح سالم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أ. حمد خالد المري ممثل قبيلة آل غفران

وتأتي هذه الدورة بمقر الأمم المتحدة في جنيف، كمناسبة عالمية، لفتح ملف الجرائم والفضائح القطرية التي يرتكبها تنظيم الحمدين، ضد المواطنين والقبائل في قطر، وضد الإنسانية بشكل عام بدعمه للإرهاب والجماعات المتطرفة تارة أخرى.