الدوري الإيطالي .. احتفل بالانتصار فعُوقب بالإيقاف

المواطن - محمد سمعة

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إيقاف المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي مباراة واحدة.

وجاء قرار الإيقاف وذلك بسبب احتفال سباليتي المبالغ فيه واحتكاكه بالحكم الرابع في مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا والتي أقيمت بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن سباليتي كان طُرد من على مقاعد فريق إنتر ميلان في مباراة سامبدوريا بقرار من حكم المباراة.

وكان سباليتي جاء لتدريب نادي إنتر ميلان في صيف عام 2017 بعد رحيله عن تدريب نادي روما الإيطالي.

#Inter boss Luciano Spalletti is given a touchline ban vs #Fiorentina tomorrow for an excessive goal celebration https://t.co/cM3BGkDokQ #FCIM #InterFiorentina #SerieA pic.twitter.com/3I34B8VAOn

— footballitalia (@footballitalia) September 24, 2018