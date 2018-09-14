الدوري السعودي .. الأهلي يقتنص الفوز الثمين من أنياب أحد

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في الفوز على نادي أحد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وضغط الأهلي بقوة في الشوط الأول حتى تمكن النجم دجانيني تافاريس من تسجيل الهدف الأول للفريق الأهلاوي في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النادي الأهلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تألقه ونجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب مهند عسيري من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة.

بهذا الفوز نجح الأهلي في حصد أول 3 نقاط له في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما توقف رصيد نادي أحد عند صفر من النقاط، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى من نادي النصر بهدفين لهدف.

📹 الهدف الأول لنادي #الأهلي عن طريق اللاعب جانيني تفاريس في الدقيقة 35

أحد 0 : 1 الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/0zxCYQg7rs — دوري بلس (@dawriplusksa) September 14, 2018

الهدف الثاني لنادي #الأهلي عن طريق اللاعب مهند عسيري في الدقيقة 72

أحد 0 : 2 الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/oGCFUMD407 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 14, 2018