الدوري السعودي .. الشباب يلدغ الفيحاء بثلاثية قاتلة

المواطن - محمد سمعه

عاد الشباب من بعيد وتمكن من الفوز على نادي الفيحاء بثلاثية مقابل هدف، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

في الشوط الأول حاول الفريقان تسجيل أهداف، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود في إنهاء اللمسة الهجومية بشكل مميز.

ومع بداية الشوط الثاني سجل الفيحاء الهدف الأول، عبر اللاعب فاليرسيا غامان لاعب نادي الشباب بالخطأ في مرماه عند حلول الدقيقة السابعة والأربعين من عمر المباراة.

ظل الشباب يضغط بقوة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول له وهدف التعادل، فتمكن النجم آرثر كايكي من تسجيل هدف التعادل لليث في الدقيقة الستين بطريقة أكثر من رائعة.

تراجع أداء نادي الفيحاء الهجومي، مما أعطى الفرصة لفريق الشباب لتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب بوديسكو في الدقيقة الـ80 بطريقة أكثر من رائعة.

وقبل نهاية المباراة بثوانٍ قليلة، تمكن اللاعب ناصر الشمراني من تسجيل الهدف الثالث للشباب بطريقة جميلة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

أصبح رصيد الشباب بعد الفوز ست نقاط من جولتين، بينما تجمد رصيد نادي الفيحاء عند صفر من النقاط بعد الخسارة في أول جولتين.

📹 الهدف الأول لنادي #الفيحاء عن طريق اللاعب فاليرسيا غامان (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 47

الفيحاء 1 : 0 الشباب#دوري_بلس pic.twitter.com/sxGnVvKR4I — دوري بلس (@dawriplusksa) September 14, 2018

📹 الهدف الأول لنادي #الشباب عن طريق اللاعب آرثر كايكي في الدقيقة 60

الفيحاء 1 : 1 الشباب#دوري_بلس pic.twitter.com/OAtIEVhpCP — دوري بلس (@dawriplusksa) September 14, 2018

📹 الهدف الثاني لنادي #الشباب عن طريق اللاعب بوديسكو في الدقيقة 80

الفيحاء 1 : 2 الشباب#دوري_بلس pic.twitter.com/suUmyT6u53 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 14, 2018

📹 الهدف الثالث لنادي #الشباب عن طريق اللاعب ناصر الشمراني في الدقيقة 96

الفيحاء 1 : 3 الشباب#دوري_بلس pic.twitter.com/jUoMZ6V1ul — دوري بلس (@dawriplusksa) September 14, 2018