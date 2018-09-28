الدوري السعودي .. الفيحاء يخترق القادسية برباعية مُدمرة

المواطن - محمد سمعه

اكتسح نادي الفيحاء فريق القادسية برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وقاتل نادي الفيحاء خلال الشوط الأول وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث تمكن اللاعب روني فيرنانديز من تسجيل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة العاشرة.

ونجح بعدها نادي القادسية خلال تسع دقائق من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب حسن العمري في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من المباراة تمكن نادي القادسية من تسجيل الهدف الثاني له عبر اللاعب إلتون جوزيه في الدقيقة الـ46، ثم نجح نادي الفيحاء في تسجيل هدفين عبر عبدالله سالم في الدقيقتين الـ52 والـ58.

واختتم اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا أهداف المباراة مُسجلًا الهدف الرابع لنادي الفيحاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

أصبح رصيد الفيحاء بعد الفوز 3 نقاط ليحقق الفوز الأول له في الدوري، بينما تجمد رصيد القادسية عند 4 نقاط.

📹 الهدف الثالث لنادي #الفيحاء سجله اللاعب عبدالله آل سالم في الدقيقة 57

الفيحاء 3 : 2 القادسية#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #الفيحاء_القادسية #دوري_بلس pic.twitter.com/kO7MRozVMH — دوري بلس (@dawriplusksa) September 28, 2018

📹 الهدف الثاني لنادي #الفيحاء سجله اللاعب عبدالله آل سالم في الدقيقة 52

الفيحاء 2 : 2 القادسية#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #الفيحاء_القادسية #دوري_بلس pic.twitter.com/qsyAL6ziIO — دوري بلس (@dawriplusksa) September 28, 2018