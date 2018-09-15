الدوري السعودي .. القادسية يُدمر شباك الاتحاد بـ3 قذائف

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي القادسية في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نادي الاتحاد بثلاثية مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

تألق القادسية سريعًا ونجح في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول عبر اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي القادسية بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني كثف نادي القادسية من هجماته، حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب جورجينيو في الدقيقة الرابعة والستين.

وواصل القادسية تألقه وسط تراجع دفاعي من نادي الاتحاد، حيث أضاف اللاعب بيسمارك الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة الحادية والثمانين.

خسر الاتحاد المباراة الثانية له على التوالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارته في الجولة الأولى من نادي الشباب بهدف دون رد.

الهدف الثالث لنادي #القادسية عن طريق اللاعب بيسمارك بيريرا في الدقيقة 81

الاتحاد 0 : 3 القادسية#دوري_بلس pic.twitter.com/r83m8nFY65 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

الهدف الثاني لنادي #القادسية عن طريق اللاعب جورجينهو في الدقيقة 64

الاتحاد 0 : 2 القادسية#دوري_بلس pic.twitter.com/0d4h27slzF — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

الهدف الأول لنادي #القادسية عن طريق اللاعب إلتون خوزيه في الدقيقة 3

الاتحاد 0 : 1 القادسية#دوري_بلس pic.twitter.com/F65aQ6YSO0 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018