الدوري السعودي .. النصر يفترس الفيصلي بصعوبة

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر في خطف فوز مهم من أنياب النادي الفيصلي، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018- 2019.

وبدأ النصر الشوط الأول ضاغطًا وبقوة، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث تمكن النصر من تسجيل الهدف الأول عبر نجمه يحيى الشهري في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

تراجع أداء النصر الهجومي في المباراة، مما أعطى الفرصة لنادي الفيصلي لتسجيل هدف التعادل سريعًا عبر نجمه الكولومبي دييغو كالديرون في الدقيقة السادسة والعشرين عبر رأسية متقنة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل النصر مع الفيصلي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني واصل النصر أدائه الهجومي القوي، حيث نجح من هجمة مرتدة مميزة في تسجيل الهدف الثاني عبر لاعبه البرازيلي جوليانو في الدقيقة الثالثة والستين بتصويبة نارية.

لم ينجح الفيصلي في تسجيل هدف التعادل في شباك النصر، وطالب لاعبو الفيصلي حكم اللقاء، المجري فيكتور كاساي باللجوء لتقنية الـVAR لاحتساب ركلتي جزاء ضد النصر ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا.

أصبح رصيد النصر بعد الفوز ست نقاط، من فوزين بينما تجمد رصيد الفيصلي عند نقطة واحدة.

الهدف الأول لنادي #النصر عن طريق اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة 18

النصر 1 : 0 الفيصلي#دوري_بلس pic.twitter.com/pbf0rXeF3s — دوري بلس (@dawriplusksa) September 14, 2018

📹 الهدف الأول لنادي #الفيصلي عن طريق اللاعب دييغو كالديرون في الدقيقة 27

النصر 1 : 1 الفيصلي#دوري_بلس pic.twitter.com/glImHPYX3A — دوري بلس (@dawriplusksa) September 14, 2018

📹 الهدف الثاني لنادي #النصر عن طريق اللاعب جوليانو في الدقيقة 63

النصر 2 : 1 الفيصلي#دوري_بلس pic.twitter.com/lDYvb9AkQq — دوري بلس (@dawriplusksa) September 14, 2018