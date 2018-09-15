الدوري السعودي .. الهلال يحرج الرائد بثلاثية في عقر داره

المواطن - محمد سمعه

تفوق نادي الهلال على مضيفه الرائد بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضغط نادي الهلال منذ بداية الشوط الأول، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية للكرة.

نجح الهلال في تسجيل الهدف الأول في المباراة عبر مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة الأربعين بطريقة جميلة.

واصل الهلال ضغطه وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن الزعيم من تسجيل الهدف الثاني عبر النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني نجح نادي الرائد في إحراج الهلال خلال أول عشر دقائق مقلصًا الفارق في الدقيقة الـ52 عبر لاعب الرائد أحمد حمدون.

لم يتأخر الهلال سريعًا حيث نجح في تسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة الخامسة والخمسين من ركلة جزاء.

أصبح رصيد الهلال بعد الفوز ست نقاط من فوزين في أول جولتين، بينما تجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة.

الهدف الأول لنادي #الهلال عن طريق اللاعب قوميز في الدقيقة 40#دوري_بلس pic.twitter.com/uGLh5iQtH4 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

الهدف الثاني لنادي #الهلال عن طريق اللاعب عموري في الدقيقة 44#دوري_بلس pic.twitter.com/wpYTAmeIBu — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

الهدف الأول لنادي #الرائد عن طريق اللاعب احمد حمدون في الدقيقة 52#دوري_بلس pic.twitter.com/pMwHU7KT7H — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

الهدف الثالث لنادي #الهلال عن طريق اللاعب ادواردو في الدقيقة 54#دوري_بلس pic.twitter.com/aVTvIGmgQ8 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018