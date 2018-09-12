الدوري السعودي للمحترفين.. السادس عالميًّا

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أن الدوري السعودي للمحترفين يُصنف السادس عالميًّا في القيمة السوقية للانتقالات، وذلك حسب تقرير رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو قصير لتقرير “فيفا”، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وظهر خلاله الطفرة السوقية الكبيرة التي شهدها الدوري السعودي للمحترفين في الميركاتو الصيفي بزيادة ضخمة عن انتقالات عام 2017.

وجذبت منافسات النسخة الحالية من الدوري السعودي، كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجوم كرة القدم المميزين، ومنهم النيجيري أحمد موسى، الصفقة الأغلى في تاريخ المملكة بـ15 مليون يورو، جوليانو، أندري كاريلو، باولو دياز وتياجو كارليتو.

وانطلقت منافسات الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أسبوعين تقريبًا، ثم توقفت بسبب فترة التوقف الدولي، وستعود منافساته مرة أخرى بداية من يوم غد الخميس.

الدوري السعودي🇸🇦 يصنف السادس عالمياً في القيمة السوقية للإنتقالات .. حسب تقرير رسمي من فيفا💪 .. pic.twitter.com/OuppFUaIh4 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 12, 2018