الدوري السعودي للمحترفين .. 10 آلاف ريال للأفضل بالجولة و50 ألفاً لنجم الشهر

المواطن - محمد سمعه

أقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقديم جوائز لأفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر.

وتأتي هذه الخطوة من رابطة الدوري السعودي وذلك من أجل تحفيز اللاعبين والمدربين على تقديم مستويات مميزة تليق بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم اختيار لجنة فنية لاختيار الجوائز مكونة من: عبد اللطيف الحسيني، خالد الشنيف، المدرب سعد الشهري، عبد العزيز الخالد، تركي السلطان، المحلل المصري خالد بيومي، الصحفي المصري خالد طلعت، المحلل المصري أحمد عفيفي، الصحفي محمد عواد.

وسيحصل الفائزون بجائزة الجولة كأفضل لاعب وأفضل مدرب على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، أما الفائزون بنجم الشهر سواء كان لاعبًا أو مدربًا فسينال كل منهما 50 ألف ريال.