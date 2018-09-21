الدولار يتكبد أكبر خسارة في 7 أشهر

المواطن - متابعة

انخفض الدولار يوم الجمعة مقابل معظم العملات المنافسة باستثناء العملة البريطانية، حيث عززت زيادة قوة سوق الأسهم وارتفاع العائد على السندات الإقبال على شراء الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.

وفي التعاملات المبكرة، انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمائة إلى 93.82، وهو أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر واتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل فبراير شباط.

وقفزت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 في المائة إلى 1.18 دولار لتصل مكاسبها هذا الأسبوع إلى نحو 1.5 بالمائة.

وقفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7297 دولار أمريكي.

وكان الجنيه الإسترليني الخاسر الوحيد أمام الدولار، حيث تراجع 0.4 بالمائة إلى 1.3217 دولار أمريكي بفعل مخاوف الانفصال البريطاني.