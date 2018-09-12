الدوليون يُنعشون التدريبات

الدوليون يُنعشون التدريبات

2018/09/12
الساعة 12:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أدى لاعبو الهلال الدوليون مرانًا استرجاعيًا وذلك بعد عودتهم من معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الفترة الحالية.

وحرص المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس على تدريب اللاعبين الدوليين من خلال مران استرجاعي وذلك لتعزيز قدراتهم البدنية من أجل الاستعداد لمواجهة الرائد في الدوري يوم السبت المقبل.

وركز المران على الجوانب الفنية واللياقية في صالة الإعداد البدني.

شارك النجم نواف العابد في تدريبات نادي الهلال رفقة الإسباني ألبيرتو بوتيا وعبدالله الحافظ حيث قام الثلاثي بأداء تدريبات تأهيلية للتخلص من الإصابة.

يذكر أن الهلال كان قد فاز في الجولة الأولى على نادي الفيحاء بهدف دون رد أحرزه اللاعب محمد إبراهيم كنو في الشوط الثاني.


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