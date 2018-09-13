الرئيس الجديد .. بين نارين

المواطن - محمد سمعه

اشتعلت أزمة إيقاف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم أثناء بطولة كأس أمم آسيا والمقرر إقامتها مطلع العام المقبل في دولة الإمارات، حيث قال الاتحاد السعودي لكرة القدم إن المسابقة مستمرة أثناء إقامة البطولة الآسيوية، بينما اعترض الجمهور تارة أخرى على قرار استكمال المسابقة أثناء مشاركة الأخضر الآسيوية.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً منذ أيام أكد فيه أن مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستستمر أثناء خوض مباريات بطولة أمم آسيا، مضيفاً أنه لن يتراجع عن أي قرار تم اتخاذه في الفترة الحالية.

وكذلك ألقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة الكرة في ملعب الرئيس القادم للاتحاد السعودي لكرة القدم سواء كان بموافقته على استكمال الدوري أثناء البطولة الآسيوية أو إيقاف الدوري لحين انتهاء مشاركة الأخضر في آسيا.

وسيكون الرئيس الجديد في حالة حيرة شديدة، خاصة إذا نفذ القرار السابق لاتحاد الكرة باستكمال الدوري أثناء البطولة الآسيوية، فهذا سيؤدي إلى تزايد السخط الجماهيري، أما إذا قرر إيقاف الدوري فهذا قد يُضعف من هيبة قرارات الاتحاد السعودي خلال المرة المقبلة.

ويعود الدوري السعودي اليوم بثلاث مباريات وهي: “الباطن والاتفاق، الفتح والوحدة، الحزم والتعاون” وذلك بعد أن توقف لمدة 12 يوماً بسبب المعسكر الإعدادي والذي أقامه المنتخب السعودي الأول تحت إشراف المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، حيث تخللته مباراة ودية مع منتخب بوليفيا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.