الرئيس يساند النصراويين

المواطن - محمد سمعه

حرص سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النصر، على الحضور لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم اليوم، وتحت إشراف المدرب جوزيه كارينيو، وذلك قبل مواجهة النادي الفيصلي في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته على ملعب الرمز، حيث حرص جوزيه كارينيو على تطبيق بعض الجمل التكتيكية وتحفيظها للاعبيه.

وشارك النجم يحيى الشهري في تدريبات نادي النصر اليوم، وذلك بعد عودته من معسكر المنتخب السعودي الأخير والذي أقيم في الرياض.

شارك يحيى الشهري في مباراة الأخضر وبوليفيا، والتي أقيمت بالأمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وسجل الهدف الأول للمنتخب السعودي في المباراة.