الرئيس يُكافئ الهلاليين بعشرة آلاف ريال

المواطن - محمد سمعه

قرر الأمير محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، مكافأة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعشرة آلاف ريال لكل لاعب، وذلك بعد الفوز على الفتح بثلاثية لهدفين في الجولة الرابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد بن فيصل عقب نهاية المباراة: 10 آلاف ريال مكافأة لكل لاعب.. يستحق أبطالنا.

وأضاف رئيس الهلال: ألف مبروك لجماهير الزعيم، ، مبروك لنجومنا كنتم على قدر المسؤولية.. الرقم الصعب وجمهور الهلال في الإحساء.. شكرًا لكم حضوركم المميز.. كما عودتونا بدعمكم ومساندتكم حتى آخر ثواني المباراة.