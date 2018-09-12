الرائد بعيد عن الأعين

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البلجيكي بينسيك هاسي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، غلق تدريبات الفريق أمام أعين وسائل الإعلام والجماهير، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الرائد على تويتر أن الفريق الأول واصل تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة الزعيم، بجانب أن الرائد سيخوض تدريبات الأربعاء والخميس والجمعة بشكل مغلق بأمر من المدرب البلجيكي.

واهتم هاسي بتدريب لاعبي الرائد على الكرات الثابتة بجانب توجيه بعض التعليمات الخاصة للمدافعين حول التمركز.

كما ركز المدرب هاسي على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية للاعبي الرائد من أجل تطبيقها وتنفيذها في مباراة نادي الهلال.

سيواجه الرائد، نادي الهلال يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.