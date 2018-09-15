الرائد ضد الهلال .. 20 مباراة و17 فوزًا للزعيم

المواطن - مروة نبيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرائد، مساء اليوم السبت، على إستاد مدينة الملك عبدالله، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الرائد 20 مرة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الزعيم في الفوز بـ17 مباراة، والتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة فقط.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تسجيل 43 هدفًا في شباك الرائد، واهتُزت شباكه بـ10 أهداف فقط خلال مباريات الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الفيحاء بهدف دون رد، فيما تعادل الرائد إيجابيًّا في الجولة الأولى أمام الاتفاق.