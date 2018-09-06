الرائد يُهادي البكيرية

المواطن - محمد سمعه

قدم عبد العزيز المسلم نائب رئيس نادي الرائد بالأمس درع النادي لإدارة نادي البكيرية لتكريم الأخير؛ وذلك بعد تسهيل كافة الإجراءات لاستقبال تدريبات نادي الرائد.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الرائد على تويتر أن إدارة النادي قررت تكريم إدارة نادي البكيرية وذلك بعد ترحيب الأخير باستقبال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالرائد في مقرهم.

وتسلم حمود المطيري مدير المركز الإعلامي بنادي البكيرية درع الرائد من نائب رئيس النادي عبد العزيز المسلم.

يذكر أن الرائد يخوض اليوم مباراة ودية تحضيرية أمام نادي الحزم استعدادًا لخوض منافسات الجولة الثانية من كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

تعادل الرائد في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان مع فريق الاتفاق بهدف لكل فريق.