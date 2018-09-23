الراجحي: تمديد إجازة اليوم الوطني يشمل القطاع الخاص

المواطن - الرياض
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن قرار تمديد إجازة اليوم الوطني تشمل القطاع الخاص إضافة إلى موظفي الدولة.
وقال الراجحي: تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م، فإن الأمر الملكي يشمل أيضًا العاملين في القطاع الخاص.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م إضافة إلى اليوم الأحد.
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