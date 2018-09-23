الراجحي: تمديد إجازة اليوم الوطني يشمل القطاع الخاص

المواطن - الرياض

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن قرار تمديد إجازة اليوم الوطني تشمل القطاع الخاص إضافة إلى موظفي الدولة.

وقال الراجحي: تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م، فإن الأمر الملكي يشمل أيضًا العاملين في ⁧‫القطاع الخاص‬⁩.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م إضافة إلى اليوم الأحد.