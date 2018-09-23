الراجحي: تمديد إجازة اليوم الوطني يشمل القطاع الخاص

الراجحي: تمديد إجازة اليوم الوطني يشمل القطاع الخاص

2018/09/23
الساعة 4:44 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن قرار تمديد إجازة اليوم الوطني تشمل القطاع الخاص إضافة إلى موظفي الدولة.
وقال الراجحي:  تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م، فإن الأمر الملكي يشمل أيضًا العاملين في ⁧‫القطاع الخاص‬⁩.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وجه  بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م  إضافة إلى اليوم الأحد.


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