الرش التلقائي يُنهي حريقًا في أحد فنادق المدينة بسبب مفتاح مكيف

الرش التلقائي يُنهي حريقًا في أحد فنادق المدينة بسبب مفتاح مكيف

2018/09/16
الساعة 11:25 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

باشر الدفاع المدني في المدينة المنورة، اليوم الأحد، حريقًا في أحد الفنادق وقع في غرفة بالدور الثالث بسبب مفتاح مكيف.

وأكد المدني أنه تمت السيطرة على الحريق بواسطة الرش التلقائي بدون إصابات قبل وصول فرقة الدفاع المدني.

وفي وقت سابق اليوم، باشر الدفاع المدني في جدة، حادث انهيار مبنى غير مأهول بالسكان مكون من 4 أدوار.

وقال المدني: إنه لم يتم تسجيل إلى الآن أي إصابات، ولا تزال عمليات البحث قائمة.

كما باشر مدني نجران حادث انهيار رملي أثناء عملية حفر، نتج عنه احتجاز أحد العاملين من الجنسية الباكستانية، وتم إخراجه ونقله إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.


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