الرغام وراء حظر استيراد الفصيلة الخيلية من الصين

المواطن - واس

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظراً مؤقتاً على استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية الحية من الصين.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي، أن الحظر جاء بعد دراسة النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تفيد بظهور إصابات بمرض الرغام في الصين، وتحسباً من تسرب هذا المرض إلى المملكة وتحقيقاً للمصلحة العامة.

من جانبه بين مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور أسامة الصالح، أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.