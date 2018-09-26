الريال الإيراني يواصل الانهيار 170 ألفًا مقابل الدولار

المواطن - متابعة

سجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا منخفضًا مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية اليوم الأربعاء، وسط تدهور في الوضع الاقتصادي وإعادة فرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة على طهران.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 170 ألف ريال إيراني ليفقد بذلك نحو 75 بالمائة من قيمته منذ بداية العام الحالي.

وشهدت العملة الإيرانية تقلبات على مدى شهور بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون من تقلص الصادرات الإيرانية من النفط وغيره من السلع بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرضها عقوبات على طهران.