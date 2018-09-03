الزكاة والدخل تدشن الصالة الشاملة بفرعها في الدمام

المواطن - واس

دشّن محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي الصالة الشاملة في فرع الهيئة بالدمام أمس , بحضور عدد من مسؤولي الهيئة.

وبينت الهيئة أنه من خلال الصالات الشاملة الجديدة التي بدأ تشغيلها سيتم تطبيق مفهوم الموظف الشامل ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت والجهد على العملاء في الخدمات المقدمة لهم من الهيئة والمتعلقة بأعمال الزكاة و الضريبة، كما تحرص الهيئة على قياس مدى رضا العملاء عن مستوى الخدمة المقدمة لهم بالفروع لضمان جودتها من خلال استبيان إلكتروني يتم إرساله للعملاء بعد الانتهاء من خدمتهم .

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي رغبةً منها في توفير عدد من الخدمات الإلكترونية بالصالات الشاملة لعملائها الراغبين في الاستفادة منها بالفروع ،كما أن تلك الخدمات متاحة أيضاً على بوابة الهيئة الإلكترونية (هنا) التي توفر أكثر من 40 خدمة إلكترونية ,يمكن للمنشآت من خلالها إنهاء كافة تعاملاتها وإجراءاتها مع الهيئة بيسر وسهولة .

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل افتتحت الصالة الشاملة بفرعها بالرياض في شهر أبريل الماضي كخطوة أولى لتشمل بقية الفروع بمختلف مناطق المملكة والبالغ عددها 18 فرع، وذلك ضمن خطتها المستقبلية الهادفة لتقديم أجود الخدمات للعملاء من منشآت وأفراد بما يحقق توجهات القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .