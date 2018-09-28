الزمالك يخطف التأهل لثمن نهائي مونديال العرب بصعوبة من القادسية

المواطن - محمد سمعه

تأهل نادي الزمالك المصري إلى دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية العربية في كرة القدم، بعد تعادله مع نادي القادسية الكويتي بهدف لكل فريق في إياب دور الـ32 من البطولة.

وفي الشوط الأول لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل هدف التعادل، حيث انتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي الزمالك ضغطه الهجومي، حيث نجح الفريق الأبيض في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الحادية والثمانين عبر الكونغولي كاسونجو كابونجو.

وواصل نادي القادسية محاولاته من أجل تسجيل هدف التعادل، حيث نجح اللاعب رضا هاني في تسجيل هدف التعادل للقادسية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان لقاء الذهاب في مصر انتهى بالتعادل السلبي بين الزمالك والقادسية.