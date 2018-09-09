الزميل الدحيه يغادر صحيفة الجزيرة بعد تميز 18 عامًا

المواطن - الرياض

غادر الزميل سعيد الدحيه الزهراني صحيفة الجزيرة، بعد أن قضى بها 18 عامًا تدرج خلالها بعدة مواقع وصولًا إلى سكرتير التحرير بالقسم الثقافي.

الزميل الدحيه يعد أبرز الأسماء الصحفية التي قدمت أعمالًا مختلفة أشير لها بالبنان وحظيت بالاهتمام والمتابعة، لاسيما في الجانب الثقافي، حيث يعد أحد عرابي المحررين الثقافيين بالصحف السعودية نتيجة خبرة واسعة فضلًا عن ثقافته الكبيرة واطلاعه الواسع وفكره الواسع وحماسه المتقد مع دماثة خلقه مع زملائه وكل من عرفه عن قرب أو لم يعرفه.

وقال الدحيه عبر تدوينة بحسابه بتويتر: ‏”أغادر الجزيرة وملحقها الثقافي بعد 18 سنة”.

وتابع: “أشكر رئيس التحرير أستاذي خالد المالك الذي ساندني بواسع خبرته طيلة عملي وأحيي زملائي وأصدقائي الذين ركضوا معي في ميادين المعرفة، معتزًّا بما كسبته من صداقات وصلات في الوسطين الثقافي والإعلامي ستمتد عبر المجلة العربية واشتغالات العطاء الممتدة”.

وحظيت التغريدة بتفاعل كبير من الوسط الإعلامي ومحبي الزميل الدحيه الذي بادلهم مشاعر الود والمحبة والوفاء، مثمنًا هذه المشاعر الكبيرة من زملاء المهنة ومحبيه.

الجدير بالذكر أن الدحيه سيواصل ركضه الصحفي الثقافي سكرتيرًا للتحرير في المجلة العربية بجانب عمله محاضرًا بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود.