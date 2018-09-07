الزهراني: هناك نماذج يراها البعض إعلامية.. ولا بد من الرقابة لكي نتطور

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، عادل الزهراني، أن الاتحاد يسعى لمراقبة ومتابعة الجميع من أجل التطوير، مُشددًا في الوقت ذاته على أن كل شيء يتم وفقًا للوائح والأنظمة التي تم وضعها خلال الفترة الماضية.

وانتشرت أنباء خلال اليومين الماضيين تؤكد إيقاف عدد من الإعلاميين الرياضيين، ومنعهم من الظهور بالبرامج التلفزيونية، نتيجة لتجاوزاتهم في البرامج، بالإضافة إلى استدعاء عدد آخر، لطرحهم المتجاوز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث عادل الزهراني على دور الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وإيقاف العديد من الإعلاميين، خلال تصريحاته لبرنامج “ترند السعودية”.

قال المدير التنفيذي لاتحاد الإعلام الرياضي: “الجميع يعلم أن اتحاد الإعلام الرياضي تأسس من لا شيء لم يكن هناك أي تنظيمات سابقة وبالتالي أخذنا وقتًا طويلاً في التأسيس بشكل جيد ونحاول قدر المستطاع أن أنظمة ولوائح نسير من خلالها في الفترة القادمة”.

وتابع الزهراني تصريحاته قائلًا: “الفترة الماضية كانت مرحلة التأسيس، واليوم بدأنا بمرحلة أخرى وهي مرحلة التنظيم والتطوير والتأهيل وصولنا بالتأكيد إلى قواعد إجرائية التي أُعلنت قبل شهر، جزء من التنظيم والتطوير لا بد أن يكون هناك أيضًا رقابة ومتابعة لكل ما يحدث في الإعلام الرياضي حتى نستطيع أن نتطور”.

وأضاف: “لا يمكن أن تطور وتؤهل وتخلق جيلا جديدا من الإعلاميين يقودون المرحلة القادمة ويواكبون مرحلة التطور.. لا يمكن أن تسعى لذلك مقابل أن هناك ممارسات للأسف من نماذج يراها البعض أنها نماذج إعلامية، لا يمكن أن نفعل ذلك، كان لا بد من أن نقف أو نبدأ مرحلة الرقابة والمتابعة حتى نستطيع أن نمضي قدمًا في التطوير والتأهيل”.

وعن الإعلاميين الرياضيين الذين تم إيقافهم، قال: “الفترة الماضية وضعنا قواعد إجرائية بدأنا من وقتها تطبيق الإجراءات واتخاذ العديد من القرارات، ونحن دائمًا نتحرك وفق النظام، لا يمكن أن ندخل في موضوع به اجتهادات لأنه يوجد إعلام وإعلاميون وحرية صحافة، وهناك أدبيات وأخلاقيات هذا الموضوع حساس جدًا”.

وواصل عادل الزهراني تصريحاته قائلًا: “ولذلك أخذنا وقتا طويلا جدًا لوضع أنظمة ولوائح نتحرك من خلالها.. كل شيء نتخذه هو وفق نظام ولائحة معينة سواء كان قرارا أو إعلانا أو تعليق عقوبة أو ذكر أسماء وعدم ذكرها كلها تتم وفق أنظمة ولوائح واضحة”.

وبشأن آلية الربط مع الجهات المختلفة، مثل منصات التواصل الاجتماعي أو القنوات التلفزيونية أو القنوات الإذاعية، قال: “لدينا تنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة الإعلام المرئي والمسموع وإدارة الإعلام وأيضًا جهات أخرى فضائية”.

واختتم قائلًا: “فيما لو كانت المخالفة تستدعي إحالة الموضوع إلى جهة أخرى وتحتاج إجراءات أخرى فإننا بالتأكيد نقوم مباشرة باتخاذ هذا القرار.. وأيضًا لدينا تنسيق مع جهات أخرى فيما يخص أيضًا اتخاذ إجراءات قد تكون بعيدة نوعًا ما عن الإجراءات التي نتخذها فيما يخص إجراءات التدريب والتأهيل لدينا تنسيق مع جهات أخرى في هذا الجانب”.

مداخلة المدير التنفيذي للإتحاد السعودي للإعلام الرياضي عادل الزهراني وحديثه عن إيقاف عدد من الإعلاميين الرياضيين@ADELZSA#ايقاف_حساب_المريسل #ايقاف_اعلاميين_رياضيين#ترند_السعودية pic.twitter.com/JhDXw6CCeB — ترند السعودية (@TrendKSATv) September 6, 2018