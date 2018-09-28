الزهراني يرد على دياز: بعض اختياراته مستهلكة.. وفترة الإعداد كانت سيئة

المواطن - مروة نبيل

نفى عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لكرة القدم، خميس الزهراني، تصريحات المدرب الأرجنتيني رامون دياز بأنه لم يكن صاحب قرار التعاقد مع اللاعبين الأجانب في نادي الاتحاد؛ وتأكيده أنه تعرض للظلم ولم يحصل على فرصة كافية.

وعلق خميس الزهراني على تصريحات المدرب الأرجنتيني قائلًا: “دياز هو من قام بتحديد احتياجات الفريق والخانات التي يرغب بتدعيم صفوف الفريق فيها وغير صحيح ما قاله بأنني اخترت اللاعبين الأجانب.

وتابع: “دياز وافق على جميع اللاعبين وأكد لي قبل لقاء السوبر أنه مقتنع بهم جميعًا، واختار المدرب الأرجنتيني 5 لاعبين وكيلهم واحد، وبعضهم لاعبون مستهلكون ولم نُلبي طلبه لحفظ حقوق النادي”.

وأضاف خميس الزهراني خلال تصريحاته في مداخلة هاتفية لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “فترة إعداد الفريق مع دياز كانت سيئة، وهي سبب وضع الفريق الحالي”.

واختتم الزهراني تصريحاته بالاعتذار لفراس التركي، بعدما وصفه بأنه مهندس الصفقات، مؤكدًا أنه كان يقصد من ناحية تجهيز العقود وحفظ حقوق النادي، وليس الاختيارات الفنية.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، قد أقال رامون دياز بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام القادسية في الجولة الثانية، قبل أن يعلن تعاقده، مساء أمس الخميس، مع المدرب الكرواتي سلافن بيليتش.