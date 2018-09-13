الساحر الكرواتي مطلوب في بايرن ميونيخ

المواطن - محمد سمعه

يهتم نادي بايرن ميونيخ الألماني بالتعاقد مع اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية والمقرر انطلاقها في شهر يناير المقبل.

وأفادت مجلة دون بالون الإسبانية، أن مدرب بايرن ميونيخ، الكرواتي نيكو كوفاتش مهتم للغاية بالتعاقد مع مودريتش في حال قرر الأخير الرحيل عن ريال مدريد.

ولكن ريال مدريد رفض عرضًا قدم من نادي إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع مودريتش في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

يذكر أن مودريتش تألق مع المنتخب الكرواتي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث ساهم في وصول منتخب بلاده للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ كرواتيا.

ونال مودريتش كذلك لقب أفضل لاعب في المونديال بعد احتلال منتخب كرواتيا للمركز الثاني.