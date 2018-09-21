السبت.. يتحدد مصير فهد المولد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، فهد المولد لمزيد من الفحوصات الطبية على موضع إصابته، بعد غد السبت.

وتعرض النجم فهد المولد لإصابة خلال مباراة الاتحاد والتعاون، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليخرج مُصابًا في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني.

وظهر فهد المولد بمستوى مميز في مباراة الاتحاد والتعاون، بعدما تمكن من تسجيل هدفين في لقاء جولة الوطن من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي خسره العميد بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط، بعد خسارته لثلاثة مباريات على التوالي أمام الشباب بهدف دون رد، وبثلاثية نظيفة ضد القادسية، ثم هزيمته الثقيلة أمام التعاون.