السبعيني المحظوظ ذهب لشراء طعام الكلب فعاد بـ10 ملايين دولار!

السبعيني المحظوظ ذهب لشراء طعام الكلب فعاد بـ10 ملايين دولار!

2018/09/12
الساعة 2:10 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

فاز ديل فاراند، البالغ من العمر 73 عامًا، بيانصيب قيمته 10 ملايين دولار في نيويورك.

وأوضح فاراند أنه اشترى تذكرة يانصيب بقيمة 30 دولارًا من متجر كمبرلاند فارمز المحلي أثناء شراء طعام لكلبه، لكن عندما خدش التذكرة في سيارته اكتشف فوزه بالجائزة الكبرى، وكان عليه قيادة سيارته مباشرة إلى منزله لتتحقق زوجته من صحة الأرقام.

وذكرت التقارير أن فاراند سيتلقى 6.4 مليون دولار بعد اقتضاء الضرائب المتقطعة، وينوي فاراند استخدام جائزته في سداد قروضه العقارية، وسيقوم بتحسينات على منزله وسيساعد أطفاله وأحفاده.


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