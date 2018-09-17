السجن والجلد لمقیم یمني انتحل شخصية مواطن بهوية مفقودة

المواطن - مكة المكرمة

صادقت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة الحكم الصادر من المحكمة الجزائیة القاضي بسجن مقیم يمني لمدة 6 أشهر وجلده 200 جلدة؛ بعد إدانته بانتحال شخصیة مواطن، باستخدام بطاقة الأحوال الخاصة به للعمل في مطعم شهیر.

وجاء في التحقيقات أن المواطن راجع وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة للبحث عن وظیفة، فأبلغوه أنه يعمل منذ عام في وظیفة مشرف بمطعم شهیر.

وعلى الفور تقدم المواطن ببلاغ للجهات المختصة، وتم القبض على منتحل شخصیته.

واتضح أن منتحل الشخصية، مقیم يمني، اعترف بعثوره على بطاقة المواطن في حديقة جنوب جدة واحتفظ بها، واستخدمها في الحصول على وظیفة بالمطعم، وأنه يعمل منذ عام كامل بموجب البطاقة.